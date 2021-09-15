Ляшко сказал, что нужно для полной отмены карантина

Карантин в Украине могут полностью отменить, когда граждане массово будут вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает ТСН.

Министр прокомментировал слухи, что якобы более трех миллионов доз вакцин, завезенных в Украину — в октябре-ноябре будут на грани срока использования. Ляшко призвал украинцев активнее делать прививки от COVID-19, и тогда проблемы со сроком годности вакцин не будут возникать.

"Минздрав делает все необходимое, чтобы Украина вернулась к нормальной доковидной жизни — так, как это делает, скажем, Дания, где вакцинировано более 70% взрослого населения. Они отменяют все карантинные ограничения. У нас также есть шанс отменить все карантинные ограничения. Для этого нужно немного — прийти к пунктам прививки и вакцинироваться. Сегодня в Украине 11 млн доз вакцины. У нас будут поставки каждого месяца. Это достаточно для того, чтобы провакцинировать украинцев. Поэтому нам не нужно ничего ждать — ни карантина, ни следить за тем, будет ли просроченная вакцина или нет" , — сказал Ляшко.

Министр заверил, что в Украине ни одна вакцина, в которой истек срок годности, не используется.