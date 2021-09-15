Что ожидается на валютном рынке в среду

Вчерашний аукцион, который проводило Министерство финансов с целью размещения облигаций государственного внутреннего займа, показал довольно скромные результаты: общая сумма проданных ОВГЗ не дотянула даже до 1,2 млрд гривен.

Иностранные инвесторы в очередной раз проигнорировали их, в то же время они продолжают активно продавать уже имеющиеся ценные бумаги на вторичном рынке и тут же конвертировать полученную гривну в валюту. Вчера безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ опустился до 26,615 гривен на покупке, и такие цены оказались довольно привлекательными для импортеров. Их покупки вчера привели к росту котировок во второй половине торговой сессии. Можно предположить, что сегодня сохраняющийся спрос на валюту не позволит безналичному доллару продолжить снижение, и торговля будет проходить или на вчерашних уровнях, или даже переместится в район 26,70 гривен.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 26,63/26,69 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева во вторник в первой половине дня снизилась на 3 копейки, до 26,69-26,70 гривен, а к вечеру вернулась к утренним цифрам 26,72-26,73 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 26,73-26,74 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,70-26,77 гривен.

Евро на рынке FOREX во вторник сначала опустился до отметки 1,1800 доллара, затем подскочил до 1,1845 после публикации августовских данных по индексу потребительских цен, которые сигнализировали о замедлении инфляции в США, а к концу дня вновь опустился до отметки 1,1799 доллара. Утром среды евро торгуется в узком диапазоне 1,1800-1,1811 доллара. Наличный евро вчера в течение дня продавали по 31,45-31,50 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,45-31,47 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня равновероятны и рост, и падение цены на наличный евро.

Российский рубль во вторник совершал резкие движения между уровнями 72,55 и 72,95 рубля за доллар. Утром среды он торгуется в диапазоне 72,88-73,10 рубля за доллар. Наличный рубль в столице во вторник продавали по той же цене, что и в понедельник: 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль может подорожать на 1-2 копейки, до 3,64-3,67 гривен за 10 рублей.