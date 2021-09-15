Цена газа в Европе обновила рекорд

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды. На открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за тысячу кубометров, а минутами позже — 840 долларов за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9:35 составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров.

Цена газа в Европе растёт ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределённости с запуском газопровода "Северный поток-2", а также погоды.