В Брюсселе не хотят признавать выборы в Госдуму РФ – доклад Европарламента

Руководству Евросоюза предлагают не признавать Госдуму РФ, выборы в которую состоятся уже на этой неделе, сообщает Деловая столица.

В среду, 15 сентября, в Европейском парламенте будет рассмотрен доклад с рекомендациями Совету ЕС, Еврокомиссии, главе европейской дипломатии касательно отношений между ЕС и Россией. Докладчиком выступит экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Документ, зарегистрированный еще 28 июля, с дополнениями Комитета по иностранным делам, — серьезный аналитический труд, в котором перечислены все проступки и преступления режима Владимира Путина как внутри страны, так и за рубежом.

На самом деле проще, наверное, будет сказать, о чем авторы доклада не упоминали, чем наоборот.

А это: агрессия РФ в отношении Грузии, Украины, Молдовы с оккупацией их территорий, использование замороженных конфликтов с целью оказания давления на эти страны, в том числе и посредством стягивания войск к границам (как это было в случае с Украиной в начале года); вмешательство в выборы, кибератаки на органы власти и бизнес, а также убийство Бориса Немцова, взрывы на военных складах в чешском Врбетице, ответственность за которые возлагается на ГРУ; покушение на Скрипалей, использование наемников из ЧВК "Вагнер" в странах Африки и Ближнего Востока; подкуп европейских политиков и партий, поддержка режима Александра Лукашенко, без которой тот уже давно лишился бы власти. И многое другое.

Резюме же таково: Россия — насквозь коррумпированная страна, где буйным цветом цветет гендерное насилие; где режим ведет войну со СМИ, оппозицией, НПО, ЛГБТ+, а также подрывает демократию в соседних странах, входящих в Восточное партнерство и в сам ЕС.

Выпад в адрес Берлина

Сомнительно, что доклад будет принят в его нынешней редакции, поскольку он содержит те или иные моменты, которые содержат критику в отношении нарушителей спокойствия в самом ЕС (Венгрия, Польша); или завуалированное противодействие политике Германии в отношении Евросоюза.

К примеру, есть в докладе пассаж о том, что политика ЕС должна осуществляться из Брюсселя — и только из Брюсселя. То есть из центра Союза, а не отдельных столиц национальных государств. И в Брюсселе же должны быть запущены процессы укрепления как единства ЕС, так и его позиций на международной арене.

Это камень в огород Берлина и Парижа, пытающихся перетянуть на себя одеяло, задвигая Брюссель в тень под лозунгом модернизации Европейского союза, его адаптации к сегодняшним реалиям.

Второй камень — это "Северный поток-2".

Авторы подчеркивают, что более 60% импорта из России, по состоянию на 2019 г., приходились на энергоносители (газ — 48%). И их доля будет расти, констатируют они.

Несмотря на то, что ЕС, как бы напоминают европарламентарии Берлину, принял Европейский зеленый курс (EGD), который входит в противоречие с текущей энергетической политикой, формируемой, не в последнюю очередь, Берлином; поскольку EGD, напротив, предполагает сокращение импорта нефти (на 78—79%) и газа (58—67%) к 2030 г. по сравнению с показателями 2015 г.

В то же время "некоторые государства-члены" поддерживают введение в эксплуатацию второй нити "Северного потока", а это несовместимо с принципами EGD.

Публично, в том числе в Европарламенте, Берлин вряд ли будет больно активно выступать против доклада, поскольку формально ведь Германия поддерживает и зеленый курс, и призывы к единству и усилению влияния ЕС в мире, причем рука об руку с США и как составляющая НАТО.

Но скрытую конфронтацию с "Центром" — с Брюсселем, все же никто не отменяет. Тем более что доклад является мощной заявкой на лидерство именно органов ЕС, при этом дополняя последний доклад Европейской комиссии о будущем Евросоюза.

Говорить, но не с Путиным

Авторы доклада проводят четкую черту между российским народом и властью в РФ — этой "застойной авторитарной клептократией под управлением бессменного президента, которого окружают олигархи".

Основная мысль, выстроенная на основании списка преступлений режима Путина, заключается в том, что с ним, очевидно, нет никакого смысла о чем-либо говорить.

Нет, от диалога с Москвой европарламентарии отказываться не советуют. Говорить нужно по тем или иным вопросам, по которым есть еще смысл говорить (Арктика, ядерное оружие, противодействие кибератакам).

Но в остальном же в докладе предлагается сделать ставку на гражданское общество в России, а если вернее — ставку на то, чтобы помочь в его формировании.

Поэтому Евросоюзу предлагается активнее работать с теми россиянами и организациями, которые стремятся создать демократию в России, а также с "региональными и местными игроками", как с целью поддержать прогрессивное общество в России, так и убедить россиян в том, что ЕС не является угрозой, а, напротив, готов "решить их проблемы".

Параллельно авторы доклада предлагают и конкретные рекомендации по наказанию Кремля за его "агрессивную" и "ревизионистскую" внешнюю политику.

Снова поднимается вопрос об отключении России от SWIFT. Но, признаем, что это просто страшилка, которая периодически должна звучать, чтобы держать Москву в тонусе.

А вот та часть, которая касается предстоящих выборов в Госдуму, куда интереснее.

Во-первых, в ЕП уделили внимание российской политике "паспортизации" на оккупированных территориях (Крым, Донбасс, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия) как инструменту распространения влияния России в других странах, предложив расширить санкции в отношении тех, кто эту политику осуществляет.

И не стоит забывать о том, что РФ в массовом порядке и незаконно раздает паспорта в ОРДЛО, и готовит массовый подвоз украинцев с российским паспортом на избирательные участки в Ростовской области. Что (вкупе с выборами в оккупированном Крыму) ставит под сомнение легитимность новой Госдумы. Как, впрочем, недопуск наблюдателей на выборы, отказ от видеонаблюдения на избирательных участках, преследование и репрессии в отношении опальных кандидатов.

Уже понятно, что предстоящие парламентские выборы в России не будут демократичными и свободными. В связи с чем авторы доклада рекомендуют Брюссель "быть готовым не признавать парламент России и рассмотреть вопрос о приостановлении членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности, в Парламентской ассамблее Совета Европы".

В этом вопросе — непризнания результатов выборов в Госдуму и самой нижней палаты российского парламента – в ЕС, похоже, существует какой-никакой консенсус. Заметим, не так давно об этом же говорил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Если Евросоюз решится на этот шаг, Путин, с одной стороны, получит очередную ручную Госдуму, которая будет его опорой на ближайшие годы; а с другой стороны, для Европы парламент будет сборищем непонятных людей, которым лучше бы и руки не подавать.

Автор: Владислав Гирман