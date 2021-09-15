Топливо может подорожать: обнародована новая предельная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 13 сентября предоставила НАК "Нафтогаз Украины", сообщает РБК-Украина.

Расчетные цены для бензина повышены на 67 копеек с 25,94 гривен до 26,61 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 63 копейки с 21,69 гривен до 22,32 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,61 гривен за литр, дизельного топлива - 29,32 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены.

Автор: Александр Белоус