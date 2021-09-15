Обострение на Донбассе: РФ усиливает боевиков ОРДЛО

Главное управление разведки Украины сообщило о наращивании российских оккупационных сил на оккупированной части Донбасса, сообщает Depo.ua.

В частности, россияне на территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР" проводят сборы со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и инженерно-саперными подразделениями. Кроме этого, проводятся комплексные тактические занятия по боевой стрельбе танковых, минометных и артиллерийских подразделений, в том числе реактивно-артиллерийских батарей. Также, по данным разведки, оккупанты продолжают удерживать на передовых позициях значительное количество снайперских пар для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и уничтожения элементов видеонаблюдения.

Собственно, активизация российских боевиков просматривается и в ежедневных сводках штаба Объединенных сил. В последнее время редкие сутки обходятся без вражеских обстрелов в количестве меньше десятка.

Так, с начала сентября таких обстрелов было зафиксировано уже 133, погибли 5 украинских защитников (причем все пятеро — за последние три дня). А еще даже половины месяца не прошло. Для сравнения, в августе этого же года за весь месяц было зафиксировано 200 обстрелов, в результате которых 9 украинских бойцов погибли.

Также обращает на себя внимание другая закономерность: почти все вражеские обстрелы теперь осуществляются из крупнокалиберных минометов 120-мм и ствольной артиллерии (из пушек) калибра 122-мм. Оба вида оружия запрещены Минскими соглашениями и в течение последних лет применялись боевиками относительно нечасто.

По большому счету, боевики не пустили в ход разве что "грады" и вооружение бронетехники — танков, БМП и БТР. Однако не исключено, что и это не за горами. Ведь в начале сентября миссия ОБСЕ, осуществляя мониторинг отвода вооружения, зафиксировала размещение на временно оккупированной территории 53 единиц оружия и военной техники, которые расположены с нарушением линии отвода. Среди этого вооружения фигурируют и танки, и самоходные крупнокалиберные гаубицы.

Все это свидетельствует о высокой вероятности еще большего обострения ситуации на Донбассе в ближайшее время. Однако украинское военное командование успокаивает — ситуация находится под контролем.

"Действующим составом Вооруженных сил сегодня отрабатываются планы и задачи. Плюс у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии, я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии" , — заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он заверил, что Вооруженные силы будут готовы отразить российское наступление, потому что они к этому готовятся ежедневно и именно этому посвящена вся деятельность армии.

"Вероятность угрозы широкомасштабного наступления Вооруженных сил Российской Федерации у нас с 2014 года. Соответственно, мы готовимся и отрабатываем планы. Это обычная военная практика, это делают во всех странах мира" , — добавил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Также он отметил, что украинские воины не имеют запрета открывать огонь в ответ на российские обстрелы, поэтому реагировать при необходимости будут быстро, как того потребует ситуация.

Кроме этого, Украина готовится к проведению масштабных международных военных учений "Объединенные усилия-2021", которые в сентябре пройдут сразу на всех полигонах нашей страны. В них примут участие более 600 единиц военной техники, 12 500 военнослужащих из 15 стран, 11 из которых — члены НАТО.

Таким образом действительно может быть, что все эти российские активности на Донбассе — не что иное, как очередное бряцание оружием. Ведь как-то трудно представить попытки агрессии со стороны боевиков "Л-ДНР" в то время, когда в стране находится солидный военный контингент НАТО и украинская армия находится в полной боевой готовности.