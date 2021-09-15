Мировой долг достиг исторического рекорда

Мировой долг достиг исторически рекордного уровня в 296 триллионов долларов во втором квартале 2021 года, сообщает Лента.ру.

Рост составил 4,8 триллиона долларов, подсчитал Институт международных финансов (IIF).

Это число на 36 триллионов долларов превысило допандемийный показатель. Если темпы заимствования правительств разных стран мира, банков и корпораций будут такими же, то скоро мировой долг превысит 300 триллионов долларов, уверен директор отдела исследований IIF по вопросам устойчивости Эмре Тифтик.

Во втором квартале соотношение мирового долга к ВВП сократилось — общая долговая нагрузка составила около 353 процентов ВВП, что на 9 процентов ниже пикового значения в первом квартале.