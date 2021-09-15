Чиновника Минобороны поймали на взятке в $30 тысяч

Начальник Центрального территориального управления капитального строительства Министерства обороны Украины и его посредник были задержаны во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, они требовали от представителя общества 30 тысяч долларов за содействие в принятии сессией поселкового совета решения о разрешении на разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома в пгт Гостомель Киевской области.

Также они обещали содействие в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу другого земельного участка в пгт. Гостомель в пользование на условиях аренды и заключения с Центральным территориальным управлением капитального строительства Минобороны договоров о капитальном строительстве на землях, находящихся в ведении Минобороны, в том числе на территории военного городка.

Они были задержаны после получения второй части взятки в сумме 20 тысяч долларов.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие участники схемы.