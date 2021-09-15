Ляшко: 35-40% украинцев переболели COVID-19

По результатам ретроспективного сероэпидемиологического исследования 35-40% украинцев переболели COVID-19, сообщает Слово и дело.

Такие данные озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Мы понимаем, что у нас уже 35-40% людей переболели и имеют антитела» , – заявил Ляшко.

По словам министра, в Украине проводилось выборочное ретроспективное исследование.

«Они (граждане – ред.) не знают, как они попали в выборку, потому что выборку проводила группа социологов Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра социальных экспертиз им. Ю. Саенко, а дальше уже исследование проводили медики. То есть, отбирали кровь на исследование, проводили анкетирование, затем эта кровь передавалась на лаборатории, лаборатории тестировали все образцы на одних тест-системах. И мы имеем результат» , – рассказал он.

Ляшко сообщил, что окончательные результаты будут обнародованы уже скоро – точного срока презентации он не назвал.