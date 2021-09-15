Система ПВО армии США может быть отправлена в Украину

Некоторые члены Конгресса США включили в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет о потенциальной отправке батареи "Железный купол" (Iron Dome), которая в настоящее время используется армией США.

"В версию законопроекта об оборонной политике на 2022 финансовый год комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил включена поправка, требующая от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшее время" , - говорится в статье Politico, опубликованной во вторник.

Указывается, что с момента развертывания в Израиле в 2011 году система "Железный купол", созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.

"Израильские военные заявили, что "Железный купол" сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет" , - пояснили в статье.

Отмечается, что в версии законопроекта об обороне на 2022 финансовый год комитета Палаты представителей США не указывается какая-либо конкретная система вооружений, которую планируют передать Украине.