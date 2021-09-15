Система ПВО армии США может быть отправлена в Украину
Некоторые члены Конгресса США включили в проект оборонного бюджета США на 2022 год поправку, которая создаст давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, сообщает Интерфакс-Украина.
В частности, речь идет о потенциальной отправке батареи "Железный купол" (Iron Dome), которая в настоящее время используется армией США.
"В версию законопроекта об оборонной политике на 2022 финансовый год комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил включена поправка, требующая от Пентагона представления в Конгресс отчета с изложением вариантов потенциальной продажи или передачи "существующих систем" Украине, которые, вероятно, не будут развернуты в ближайшее время", - говорится в статье Politico, опубликованной во вторник.
Указывается, что с момента развертывания в Израиле в 2011 году система "Железный купол", созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности.
"Израильские военные заявили, что "Железный купол" сбил около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет", - пояснили в статье.
Отмечается, что в версии законопроекта об обороне на 2022 финансовый год комитета Палаты представителей США не указывается какая-либо конкретная система вооружений, которую планируют передать Украине.
"Но один сотрудник Конгресса сказал, что формулировка о передаче существующих систем говорит о многом, и что две армейские батареи "Железного купола" армии являются главными кандидатами, потому что в армии есть мало соответствующих систем, которые могли бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России", - рассказывается в статье.