Экс-глава Минздрава заявил, что у Арестовича "проблемы с психикой"

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов считает, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович может иметь проблемы с психикой, сообщает УНИАН.

Об этом он написал в Facebook, комментируя последнее скандальное заявление Арестовича, в котором тот называет АТО - "курортом для мальчиков".

"С медицинской точки зрения у данного лица есть подозрение на психическое заболевание. С политической - этот субъект не имеет никакого морального права быть спикером ТКГ. За 7 лет войны погибло более 15 тысяч человек. И вот такие спикеры и советники позорят их память и Украину в целом" , - считает Степанов.

Он добавил, что несмотря на то, что слова Арестовича были сказаны много лет назад, "такие клинические случаи не имеют срока давности" .

"С годами болезнь только прогрессировала..." , - пишет он.

И иронично допускает, что военные могут провести экскурсию Арестовичу по "самым жарким курортам Донбасса" .

Что сказал Арестович об АТО

Накануне экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео, где Арестович заявляет, что АТО - это "большой курорт для мальчиков" .

"Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, гибнут... АТО - это большой курорт, такой для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда. Жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода..." , - сказал тогда Арестович.

Позже Арестович отреагировал на видео, опубликованное Аваковым. В частности, заявил, что его слова об АТО, которые он озвучивает на видео, были сказаны в 2016 году. А публикацию видео Аваковым связал с началом политического сезона.