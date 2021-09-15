Экс-глава Минздрава заявил, что у Арестовича "проблемы с психикой"
Бывший министр здравоохранения Максим Степанов считает, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович может иметь проблемы с психикой, сообщает УНИАН.
Об этом он написал в Facebook, комментируя последнее скандальное заявление Арестовича, в котором тот называет АТО - "курортом для мальчиков".
"С медицинской точки зрения у данного лица есть подозрение на психическое заболевание. С политической - этот субъект не имеет никакого морального права быть спикером ТКГ. За 7 лет войны погибло более 15 тысяч человек. И вот такие спикеры и советники позорят их память и Украину в целом", - считает Степанов.
Он добавил, что несмотря на то, что слова Арестовича были сказаны много лет назад,
"такие клинические случаи не имеют срока давности".
"С годами болезнь только прогрессировала...", - пишет он.
И иронично допускает, что военные могут провести экскурсию Арестовичу по
"самым жарким курортам Донбасса".
Что сказал Арестович об АТО
Накануне экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео, где Арестович заявляет, что АТО - это
"большой курорт для мальчиков".
"Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, гибнут... АТО - это большой курорт, такой для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда. Жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода...", - сказал тогда Арестович.
Позже Арестович отреагировал на видео, опубликованное Аваковым. В частности, заявил, что его слова об АТО, которые он озвучивает на видео, были сказаны в 2016 году. А публикацию видео Аваковым связал с началом политического сезона.