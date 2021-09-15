Реброва признали лучшим тренером месяца в ОАЭ

Украинец Сергей Ребров стал лучшим тренером августа в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Обозреватель.

Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Нашего соотечественника поздравили с этой наградой. На счету "Аль-Айна", который возглавляет украинский специалист, три победы в трех матчах с разницей забитых и пропущенных голов 6:1.

Реброва поздравили со званием лучшего тренера месяца. Источник: Twitter "Аль-Айна"

Это позволяет "Аль-Айну" делить первое место в чемпионате с "Аль-Шаржей". Последние уступают команде Реброва по вышеуказанному показателю – их разница голов составляет 5:2.

Таблица чемпионата ОАЭ. Источник: Flashscore

Напомним, что в начале лета Сергей Станиславович подписал контракт с клубом из ОАЭ после того, как покинул венгерский "Ференцварош", проработав с командой три года. За это время украинец трижды выиграл местный чемпионат и впервые за 25 лет вывел "фради" в групповой этап Лиги чемпионов в 2020 году.