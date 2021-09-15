Валютный рынок среды: ход торгов

Снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ прекратилось. В среду торговля продолжается в узком диапазоне 26,63-26,665 гривен.

С самого утра число желающих купить доллар в 2-2,5 раза превышает число продавцов. Национальный банк уже привычно выходил с интервенцией на покупку валюты и скупил предложения в районе 26,65 гривен на сумму 5 млн долларов, после чего ушел с рынка и больше не возвращался. По мнению аналитиков, такие незначительные покупки регулятора не влияют на ситуацию на межбанке.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня колеблется в пределах 26,71-26,74 гривен: утром «американца» продавали по 26,73-26,74 гривен, к обеду ценник опустили до 26,71-26,72 гривен. Как видим, по сравнению со вчерашним днем цена не изменилась.

Евро на FOREX сегодня сначала опустился до отметки 1,1798 доллара, а затем вырос до 1,1831 доллара. Евро второй день подряд движется в диапазоне 1,1798-1,1841 доллара, не в состоянии определиться с дальнейшим направлением. Наличный евро в первой половине дня продавали по 31,45-31,49 гривен.

Российский рубль вновь вырос до 72,62 рублей за доллар после того, как цена газа в Европе достигла $980 за тыс. куб. метров. До исторического максимума – $1000 за тыс. куб. метров осталось совсем немного. Цена наличного рубля в столице не изменилась: как и вчера, сегодня его продают по 3,63-3,65 гривны за 10 рублей.