Кабмин одобрил обучение будущих водителей в онлайне
Кабинет министров Украины разрешил преподавать теоретическую часть для будущих водителей в онлайн формате. Также можно будет заказать доставку водительского удостоверения по почте, сообщает Деловая столица.
"Речь идет об обеспечении права на дистанционное образование касательно как подготовки водителей с помощью Единой информационной системы МВД, так и касательно возможности получения через электронный кабинет водителя удостоверения водителя с использование средств почтовой связи", — отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Таким образом, автошкола должна сообщить в ближайший территориальный сервис МВД о том, что будет обучать онлайн при регистрации группы в едином государственном реестре МВД.
Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно проводиться для групп в составе не более 10 человек.
Отметим, с начала карантинных ограничений в 2020 году многие автошколы в Украине перешли на дистанционное преподавание теоретической части.