Кабмин изменил порядок подготовки водителей

Теперь в Украине получить водительское удостоверение можно на дом через курьера или национального оператора почтовой связи, а подготовку к экзамену по ПДД – пройти онлайн. Соответствующее решение в Кабинете министров приняли во время заседания в среду, 15 сентября, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на сайте МВД, дистанционную подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей имеют право проводить аккредитованные заведения. Перед тем, как внести список группы в единый государственный реестр, такие учреждения обязаны уведомить ближайший территориальный сервис Министерства внутренних дел, что обучение будет проходить онлайн.

Теоретическая подготовка водителей в дистанционном режиме позволяется для групп, в которых 10 и менее человек. Если заведение теряет аккредитацию, то приостанавливается и онлайн-обучение.

Как отметил глава министерства Денис Монастырский, право на дистанционную форму обучения будет осуществляться с помощью единой информационной системы МВД.

В случае успешной сдачи экзамена удостоверение можно будет оформить через электронный кабинет водителя и получить с использованием средств почтовой связи. Остается в силе и выдача документов в сервисных центрах МВД. Будущий водитель может сам выбрать, как ему будет удобнее получить удостоверение.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что такие новшества особенно актуальны во время пандемии COVID-19. Этот безопасный способ получения документов поможет уменьшить количество контактов.