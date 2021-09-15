Валютный рынок среды: итоги дня
В среду снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке прекратилось. Второй день подряд торги проходят в узком горизонтальном диапазоне, не дойдя несколько копеек до годового минимума по доллару.
В течение всей торговой сессии среды наблюдалось превышение спроса над предложением. Однако покупатели действовали очень аккуратно и не торопились брать валюту по любой цене, поэтому сделки совершались в узком диапазоне 26,63-26,665 гривен. Появление Национального банка, который уже по традиции вышел с покупкой 5 млн долларов, никак не повлияло на ход торгов: рынок уже привык, что регулятор ежедневно берет «свою долю» валюты.
Закрыли торги среды на 2,7 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже ниже, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,62/26,68 (покупка/продажа).
Торги среды открылись практически на том же уровне, что и во вторник, и с тем же спредом 6 копеек. Первая сделка по цене 26,64 гривен прошла в 09:43. После 10 утра на рынке появился Национальный банк: собрав самые дешевые предложения в районе 26,65 гривен на сумму 5 млн долларов, регулятор ушел и больше не появлялся. Вначале покупатели проявляли повышенную активность: две трети операций прошли до 12 часов. Тогда же были достигнуты дневные максимумы котировок. Ближе к обеду активность покупателей начала снижаться, и продавцы, несмотря на то, что их было меньше, были вынуждены снизить ценник. К концу дня опустились до 26,625 гривен на покупке и 26,645 гривен на продаже, но достичь даже вчерашние минимумы не получилось.
Котировки закрытия – 26,63/26,645 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 8,7 млн долларов по сравнению с вторником и составил 159,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6447 гривен.
- Официальный курс доллара на 16 сентября установлен на отметке 26,645 гривен за доллар, рост на 0,88 копеек.
- Официальный курс евро на 16 сентября установлен на отметке 31,517 гривен за евро, рост на 5,46 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась на 2 копейки: утром его продавали по 26,73-26,74 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,71-26,72 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1809 доллара. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1798 доллара, затем вырос до 1,1831 доллара, а к вечеру опять опустился до отметки 1,1805 доллара. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня снизился на 3 копейки: утром его продавали по 31,48-31,49 гривен, а к вечеру – по 31,45-31,46 гривен.
Российский рубль сегодня достиг максимума за последние 11 недель на фоне резкого скачка цен на нефть и газ. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,47-72,51 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня еще не успел отреагировать на рост рубля в мире; как и вчера, его продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.