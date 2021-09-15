Валютный рынок среды: итоги дня

В среду снижение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке прекратилось. Второй день подряд торги проходят в узком горизонтальном диапазоне, не дойдя несколько копеек до годового минимума по доллару.

В течение всей торговой сессии среды наблюдалось превышение спроса над предложением. Однако покупатели действовали очень аккуратно и не торопились брать валюту по любой цене, поэтому сделки совершались в узком диапазоне 26,63-26,665 гривен. Появление Национального банка, который уже по традиции вышел с покупкой 5 млн долларов, никак не повлияло на ход торгов: рынок уже привык, что регулятор ежедневно берет «свою долю» валюты.

Закрыли торги среды на 2,7 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,62/26,68 (покупка/продажа).

Торги среды открылись практически на том же уровне, что и во вторник, и с тем же спредом 6 копеек. Первая сделка по цене 26,64 гривен прошла в 09:43. После 10 утра на рынке появился Национальный банк: собрав самые дешевые предложения в районе 26,65 гривен на сумму 5 млн долларов, регулятор ушел и больше не появлялся. Вначале покупатели проявляли повышенную активность: две трети операций прошли до 12 часов. Тогда же были достигнуты дневные максимумы котировок. Ближе к обеду активность покупателей начала снижаться, и продавцы, несмотря на то, что их было меньше, были вынуждены снизить ценник. К концу дня опустились до 26,625 гривен на покупке и 26,645 гривен на продаже, но достичь даже вчерашние минимумы не получилось.

Котировки закрытия – 26,63/26,645 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 8,7 млн долларов по сравнению с вторником и составил 159,8 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6447 гривен.

Официальный курс доллара на 16 сентября установлен на отметке 26,645 гривен за доллар, рост на 0,88 копеек.

Официальный курс евро на 16 сентября установлен на отметке 31,517 гривен за евро, рост на 5,46 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась на 2 копейки: утром его продавали по 26,73-26,74 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,71-26,72 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1809 доллара. Сегодня евро сначала опустился до отметки 1,1798 доллара, затем вырос до 1,1831 доллара, а к вечеру опять опустился до отметки 1,1805 доллара. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня снизился на 3 копейки: утром его продавали по 31,48-31,49 гривен, а к вечеру – по 31,45-31,46 гривен.

Российский рубль сегодня достиг максимума за последние 11 недель на фоне резкого скачка цен на нефть и газ. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,47-72,51 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня еще не успел отреагировать на рост рубля в мире; как и вчера, его продавали по 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.