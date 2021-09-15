Кличко рассказал, каким будет бюджет Киева-2022

Бюджет Киева на 2022 составит, по расчетам, около 65 млрд грн. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко﻿.

"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополучение, которые повлекла пандемия, смета 2022 составит примерно 65 млрд грн", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также собираются выделить на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.

Вместе с тем, Виталий Кличко отметил, что только в этом году, из-за кризиса, вызванного пандемией, город недополучили почти 5 млрд грн.