Что ожидается на валютном рынке в четверг

В последние дни на межбанковском валютном рынке﻿ сложилось несколько тенденций.

Во-первых, стабильное предложение валюты от экспортеров, прежде всего, компаний, продающих за границу сельскохозяйственную продукцию, позволяет удерживать курс национальной валюты на довольно высоком уровне. Во-вторых, активные продажи иностранными инвесторами украинских ценных бумаг на вторичном рынке обеспечивают стабильный спрос на иностранную валюту. В-третьих, в районе 26,60-26,63 гривен интерес к покупкам валюты проявляют импортеры, осознавшие, что более дешевого доллара они могут и не дождаться.

В результате сочетания вышеперечисленных факторов валютный рынок наконец-то обрел баланс, нарушить который в настоящее время могут разве какие-то политические события в стране или ужесточение ситуации с пандемией коронавируса. Ближайшие дни на межбанке ожидается спокойная сбалансированная торговля, колебания курса будут минимальными.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 26,60/26,66 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в среду снизилась на 2 копейки: утром его продавали по 26,73-26,74 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,71-26,72 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по той же цене. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,69-26,75 гривен.

Евро на рынке FOREX в среду сначала опустился до отметки 1,1798 доллара, затем вырос до 1,1831 доллара, а к вечеру опять опустился до отметки 1,1805 доллара. Утром четверга евро торгуется в узком диапазоне 1,1807-1,1819 доллара. Наличный евро вчера в течение дня подешевел на 3 копейки: утром его продавали по 31,48-31,49 гривен, а к вечеру – по 31,45-31,46 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,45-31,47 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в среду достиг максимума за последние 11 недель на фоне резкого скачка цен на нефть и газ. К вечеру он вырос к доллару до 72,25 рублей за доллар. Утром четверга рубль торгуется в узком диапазоне 72,26-72,36 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в среду продавали по той же цене, что и в предыдущие дни: 3,63-3,65 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль может подорожать на 1-2 копейки, до 3,64-3,67 гривен за 10 рублей.