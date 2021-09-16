Северная Корея заявила о запуске ракеты с поезда

Вооруженные силы КНДР рано утром в среду произвели испытательный запуск ракеты с железнодорожного состава, сообщает NHK.

Как пишет газета "Нодон синмун", печатный орган правящей Трудовой партии Кореи, учебный пуск произвел недавно созданный железнодорожный ракетный полк.

На фотографиях, которыми сопровождается статья, ракета взлетает с поезда на железнодорожном пути, испуская мощное пламя. Газета не уточнила, какого именно типа была запущенная ракета.

Изображение: NHK

Согласно сообщению газеты, учения проводились в одном из гористых районов в центральной части Северной Кореи. В статье говорится, что ракета точно поразила цель в Японском море на расстоянии 800 километров.

Неизвестно, присутствовал ли на учениях северокорейский лидер Ким Чен Ын.