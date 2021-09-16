Сети АЗС продолжили повышать цены на топливо

С 15 на 16 сентября средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 5 коп./л и составила 29,29 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 5 коп./л — до 30,17 грн/л, а дизельное топливо — на 4 коп./л, до 28,42 грн/л, сообщает Enkorr.

По данным ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», на BVS бензин марки А-92 подорожал на 80 коп./л, до 30,11 грн/л, А-95 — на 60 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельное топливо — на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34,50 коп./л.

Mango повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 30 коп./л.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Рур груп», «Катрал», «Фактор», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-55 коп./л (см. табл).

Как сообщалось, вечером 14 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 26,61 грн/л, а дизтоплива – до 22,32 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,61 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 29,32 грн/л.