Инспекторы Гоструда выявили свыше 10 тысяч неоформленных работников

В Украине с 1 июля в рамках кампании по легализации труда провели 2868 проверок бизнеса. За это время инспекторы выявили 10 489 человек, допущенных к работе без трудовых договоров. 5042 из них были официально оформлены непосредственно в ходе инспекции, сообщает UBR.

По данным Министерства экономики, среднее количество выявленных нетрудоустроенных работников составляет почти 5 человек на одну проверенную компанию.

Чаще всего нарушения находят в таких областях:

Харьковской – 940 человек;

Одесской – 865 чел.;

Киевской – 864;

Херсонской – 722;

Хмельницкой – 704.

В разрезе отраслей деятельности лидирует сельское хозяйство – выявлено 2311 незадекларированных работников у 119 работодателей. Далее идут организация питания (2242 работника и 508 работодателей) и торговля (2160 и 867 соответственно).

В Минэкономики напомнили, что размер штрафа за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат за каждого работника – 60 тыс. грн в 2021 г. Повторное нарушение в течение двух лет обойдется уже в 30 минимальных зарплат – 180 тыс. грн.