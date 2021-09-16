Правительство США заказало самые дорогие внедорожники

Американский концерн General Motors изготовит для правительства США 10 внедорожников Chevrolet Suburban. Самый дорогой контракт обойдется налогоплательщикам в астрономическую сумму $36,4 млн, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет портал Carscoops. На изготовления 10 внедорожников Chevrolet Suburban потребуется 2 года. Автомобили предназначены для использования сотрудниками Дипломатической службы безопасности (DSS). Это федеральное подразделение Государственного департамента США занимается охраной правопорядка и безопасности в 170 странах мира и 29 городах США. Оно отвечает в первую очередь за защиту дипломатических активов, персонала и информации. Деятельность агентства также включает в себя борьбу с терроризмом, контрразведку, кибербезопасность и уголовные расследования.

Chevrolet Suburban последнего поколения. Источник: General Motors

Производство специальной версии модели Suburban для DSS будет заниматься подразделение GM Defense. Автомобиль получит уникальный несущий кузов и усиленное шасси, соответствующие особым требованиям заказчика.

Это первый для концерна GM заказ для нужд DSS. В компании GM Defense очень надеются, что им удастся предложить этой серьезной организации автомобиль, который сможет достойно нести службу по обеспечению безопасности агентов DSS и людей, которые находятся под их защитой. Если все пройдет благополучно, то в компании планируют получить следующий контракт, в рамках которого будут изготовлены порядка 200 аналогичных Suburban за 9 лет начиная с мая 2023 года.