Валютный рынок четверга: ход торгов

Активизация спроса на валюту со стороны импортеров и нерезидентов в четверг вызвала рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ до 27,70 гривен на покупке и 27,714 гривен на продаже.

Национальный банк, оценив ситуацию, не стал выходить с покупкой и взял небольшую паузу. В то же время рост котировок привлек большое количество продавцов валюты: к моменту написания статьи объем сделок в торговой системе Bloomberg превысил 200 млн долларов, и сделки продолжают идти. Т.е. нельзя сказать, что рост котировок стал следствием недостаточного предложения; просто продавцы поняли, что валюту готовы купить дороже, чем вчера, и выставили соответствующие цены.

Вслед за ростом котировок безналичного доллара поползла вверх и цена наличного доллара. Так если утром наличного «американца» можно было приобрести по 26,70-26,72 гривен, то к обеду ценник подняли до 26,74-26,75 гривен. Дороже доллар покупать пока не хотят. Операторы наличного валютного рынка сообщили порталу «Курс Украины», что существенного роста спроса на валюту не наблюдается: «Просто переставляем цифры вслед за межбанком» .

Евро на FOREX сегодня опустился до отметки 1,1761 доллара, поскольку доллар сегодня растет против всего спектра ведущих мировых валют. В то же время сам евро сегодня падает не только против доллара, но и против английского фунта и японской йены. Наличный евро сегодня торгуется в диапазоне 31,42-31,46 гривен, т.к. снижение на FOREX наложилось на небольшой рост цены наличного доллара.

Российский рубль после роста до 72,24 рублей за доллар утратил достигнутое и к обеду опустился до 72,50 рублей за доллар. Наличный рубль в столице, как мы и предполагали, подорожал с 3,63-3,65 до 3,64-3,66 гривны за 10 рублей.