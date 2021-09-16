Валютный рынок четверга: итоги дня

Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке пошли вверх после двухдневной торговли в узком диапазоне. Разворот произошел  за 4 копейки до годового минимума, установленного 18 августа.

Начавшийся рост котировок привлек внимание продавцов, и они существенно увеличили предложение валюты. В районе уровня 26,70 гривен развернулось ожесточенное противостояние. Сегодня уровень удалось удержать: покупать дороже желающих было немного. Национальный банк не стал вмешиваться в ход торгов и взял паузу: сегодня за своими  «ежедневными» 5 млн долларов он не вышел, очевидно, побоявшись еще сильнее толкнуть доллар вверх.

Закрыли  торги четверга на 5,5 копеек и на покупке, и на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,60/26,65 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись более узко, чем в среду: спред на открытии составил 5 копеек. Первая сделка по цене 26,6485  гривен прошла в 09:46. С самого утра ощущался повышенный спрос со стороны покупателей, поэтому котировки плавно пошли вверх. К 12:30 все предложения от продавцов дешевле 26,70 гривен разобрали, и последующая торговля проходила в диапазоне 26,695-26,71 гривен. После обеда продавцов стало больше, и рост остановился: экспортеры спешили продать по цене, которая показалась им интересной. К закрытию опустились на 1,5  копейки ниже дневных максимумов.

Котировки закрытия – 26,685/26,70  (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg  сегодня вырос на треть по сравнению со средой  и составил 214,5  млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

  • Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6557 гривен.
  • Официальный курс доллара на 17 сентября  установлен на отметке 26,6672 гривен за доллар, рост на 2,22 копейки.
  • Официальный курс евро на 17 сентября  установлен на отметке 31,37 гривен за евро, снижение на 14,7  копеек.
  • Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня динамично менялась в пределах 26,72-26,75 гривен, то поднимаясь, то снижаясь.  В отличие от безналичного доллара, который вырос, на наличном рынке видимых изменений не произошло.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00  – 1,1763 доллара. Сегодня евро после нескольких дней торговли в горизонтальном диапазоне устремился вниз и опустился до отметки 1,1749 доллара. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня подешевел с 31,45-31,46 до 31,40-31,42 гривен.

Российский рубль в первой половине дня вырос до 72,24 рублей за доллар, но к вечеру растерял свои достижения и опустился до 72,62 рублей. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,50-72,60 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подорожал на 1 копейку, до 3,64-3,66  гривен за 10 рублей. 

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