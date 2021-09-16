Валютный рынок четверга: итоги дня
В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке пошли вверх после двухдневной торговли в узком диапазоне. Разворот произошел за 4 копейки до годового минимума, установленного 18 августа.
Начавшийся рост котировок привлек внимание продавцов, и они существенно увеличили предложение валюты. В районе уровня 26,70 гривен развернулось ожесточенное противостояние. Сегодня уровень удалось удержать: покупать дороже желающих было немного. Национальный банк не стал вмешиваться в ход торгов и взял паузу: сегодня за своими «ежедневными» 5 млн долларов он не вышел, очевидно, побоявшись еще сильнее толкнуть доллар вверх.
Закрыли торги четверга на 5,5 копеек и на покупке, и на продаже выше, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,60/26,65 (покупка/продажа).
Торги четверга открылись более узко, чем в среду: спред на открытии составил 5 копеек. Первая сделка по цене 26,6485 гривен прошла в 09:46. С самого утра ощущался повышенный спрос со стороны покупателей, поэтому котировки плавно пошли вверх. К 12:30 все предложения от продавцов дешевле 26,70 гривен разобрали, и последующая торговля проходила в диапазоне 26,695-26,71 гривен. После обеда продавцов стало больше, и рост остановился: экспортеры спешили продать по цене, которая показалась им интересной. К закрытию опустились на 1,5 копейки ниже дневных максимумов.
Котировки закрытия – 26,685/26,70 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на треть по сравнению со средой и составил 214,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6557 гривен.
- Официальный курс доллара на 17 сентября установлен на отметке 26,6672 гривен за доллар, рост на 2,22 копейки.
- Официальный курс евро на 17 сентября установлен на отметке 31,37 гривен за евро, снижение на 14,7 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня динамично менялась в пределах 26,72-26,75 гривен, то поднимаясь, то снижаясь. В отличие от безналичного доллара, который вырос, на наличном рынке видимых изменений не произошло.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1763 доллара. Сегодня евро после нескольких дней торговли в горизонтальном диапазоне устремился вниз и опустился до отметки 1,1749 доллара. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня подешевел с 31,45-31,46 до 31,40-31,42 гривен.
Российский рубль в первой половине дня вырос до 72,24 рублей за доллар, но к вечеру растерял свои достижения и опустился до 72,62 рублей. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,50-72,60 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подорожал на 1 копейку, до 3,64-3,66 гривен за 10 рублей.