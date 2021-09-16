Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг котировки безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке пошли вверх после двухдневной торговли в узком диапазоне. Разворот произошел за 4 копейки до годового минимума, установленного 18 августа.

Начавшийся рост котировок привлек внимание продавцов, и они существенно увеличили предложение валюты. В районе уровня 26,70 гривен развернулось ожесточенное противостояние. Сегодня уровень удалось удержать: покупать дороже желающих было немного. Национальный банк не стал вмешиваться в ход торгов и взял паузу: сегодня за своими «ежедневными» 5 млн долларов он не вышел, очевидно, побоявшись еще сильнее толкнуть доллар вверх.

Закрыли торги четверга на 5,5 копеек и на покупке, и на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,60/26,65 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись более узко, чем в среду: спред на открытии составил 5 копеек. Первая сделка по цене 26,6485 гривен прошла в 09:46. С самого утра ощущался повышенный спрос со стороны покупателей, поэтому котировки плавно пошли вверх. К 12:30 все предложения от продавцов дешевле 26,70 гривен разобрали, и последующая торговля проходила в диапазоне 26,695-26,71 гривен. После обеда продавцов стало больше, и рост остановился: экспортеры спешили продать по цене, которая показалась им интересной. К закрытию опустились на 1,5 копейки ниже дневных максимумов.

Котировки закрытия – 26,685/26,70 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на треть по сравнению со средой и составил 214,5 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,6557 гривен.

Официальный курс доллара на 17 сентября установлен на отметке 26,6672 гривен за доллар, рост на 2,22 копейки.

Официальный курс евро на 17 сентября установлен на отметке 31,37 гривен за евро, снижение на 14,7 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня динамично менялась в пределах 26,72-26,75 гривен, то поднимаясь, то снижаясь. В отличие от безналичного доллара, который вырос, на наличном рынке видимых изменений не произошло.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1763 доллара. Сегодня евро после нескольких дней торговли в горизонтальном диапазоне устремился вниз и опустился до отметки 1,1749 доллара. Курс наличного евро в столичных обменниках в течение дня подешевел с 31,45-31,46 до 31,40-31,42 гривен.

Российский рубль в первой половине дня вырос до 72,24 рублей за доллар, но к вечеру растерял свои достижения и опустился до 72,62 рублей. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,50-72,60 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подорожал на 1 копейку, до 3,64-3,66 гривен за 10 рублей.