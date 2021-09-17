В 2022-м бизнес уплатит больше налогов на прибыль

На днях Кабмин утвердил законопроект о государственном бюджете на следующий год. Правительство направило документ в Верховную Раду.﻿ В частности, чиновники полагают, что в 2022-м доходы и сборы на доходы физлиц увеличатся на 23,2 млрд грн – до 160,8 млрд грн, а налоги на прибыль предприятий принесут на 25,5 млрд грн больше, чем в 2021-м (137,3 млрд грн), сообщает UBR.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко убежден, что первое увеличение налоговых поступлений в казну произойдет за счет роста средней зарплаты и активизации рынка труда: число работающих будет увеличиваться. Если, конечно, в Украине не произойдет нового карантинного коллапса.

"Что касается налога на прибыль, то оптимизма Кабмина я не разделяю. Вероятно, чиновники рассчитывают на государственный сектор, поскольку частный таких цифр "не вытянет" и существенного роста не покажет. Для роста госпредприятий перспектива есть" , – считает эксперт.

Напомним, в утвержденном правительством проекте госбюджета, который уже зарегистрирован в парламенте под №6000, доходы предусмотрены на уровне 1,278 трлн грн, что на 161,7 млрд грн больше по сравнению с текущим годом. В частности, больше всего средств ожидается от уплаты НДС.

Одновременно расходы установлены в размере 1,466 трлн грн, или на 103,1 млрд больше, чем в 2021-м.