Выборы в Госдуму РФ отменяют Минские соглашения - Арестович
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что привлечения жителей временно оккупированных территорий Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму РФ является отменой Минских соглашений со стороны России. Об этом он заявил в эфире программы Право на владу, сообщает Новое время.
«Это грубое нарушение международного права, национального права Украины и практически отмена Минских соглашений с российской стороны. Потому что более разрушительного процесса, который разрушает Минские соглашения тяжело себе представить», — заявил Арестович.
Советник Андрея Ермака также допустил, что конфликт на Донбассе может быть решен военным путем.
«Например, однажды Путин заболеет сильно, и у нас будет 3−5 дней на решение этого вопроса. И это совсем другая послевоенная реальность», — заявил Арестович.