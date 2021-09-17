Выборы в Госдуму РФ отменяют Минские соглашения - Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что привлечения жителей временно оккупированных территорий Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму РФ является отменой Минских соглашений со стороны России. Об этом он заявил в эфире программы Право на владу, сообщает Новое время.

«Это грубое нарушение международного права, национального права Украины и практически отмена Минских соглашений с российской стороны. Потому что более разрушительного процесса, который разрушает Минские соглашения тяжело себе представить» , — заявил Арестович.

Советник Андрея Ермака также допустил, что конфликт на Донбассе может быть решен военным путем.