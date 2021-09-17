Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ в четверг был вызван активностью инвесторов, которым накануне погасили облигации государственного займа на сумму 1 млрд гривен.

Многие захотели конвертировать полученную гривну в доллар по выгодному курсу; их заявки прибавились к заявкам импортеров, в результате спрос на валюту существенно вырос и стал больше имеющегося на то время предложения от экспорта. Однако при приближении к уровню 26,70 гривен на рынок вышло больше продавцов валюты, т.к. эта цена их устроила. Поэтому рост остановился даже без участия Национального банка, который вчера взял паузу и на рынке не появлялся.

Сегодня, накануне даты уплаты налогов, предложение валюты будет расти, а спрос снижаться. Поэтому скорее всего на межбанковском валютном рынке в пятницу мы не увидим продолжения роста доллара в той же мере, в какой это было вчера. Если же продавцы попытаются сыграть на повышение, на помощь покупателям может прийти Национальный банк.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,65/26,73 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в четверг динамично менялась в пределах 26,72-26,75 гривен, то поднимаясь, то снижаясь. Сегодня утром продажа стартует по 26,74-26,75 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,72-26,78 гривен.

Евро на рынке FOREX в четверг устремился вниз и опустился до отметки 1,1749 доллара. Утром пятницы евро пытается скорректировать свое вчерашнее снижение и уже поднялся до 1,1773 доллара. Наличный евро вчера в течение дня подешевел с 31,45-31,46 до 31,40-31,42 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,40-31,43 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX.

Российский рубль в четверг в первой половине дня вырос до 72,24 рублей за доллар, но к вечеру растерял свои достижения и опустился до 72,62 рублей. Утром пятницы рубль торгуется в диапазоне 72,48-72,62 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в четверг подорожал на 1 копейку, до 3,64-3,66 гривен за 10 рублей. Сегодня ожидается, что рубль будут продавать по той же цене, что и вчера.