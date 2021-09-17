"Мисс Украина – 2021": представлены 25 претенденток на корону

В Киеве официально представили претенденток на участие в национальном конкурсе "Мисс Украина – 2021". Организаторы объявили 25 финалисток, сообщает УНИАН.

30-е юбилейное финальное шоу состоится в национальном дворце "Украина" в октябре.

Победительница получит корону из белого золота с драгоценными камнями. Украшение разработал известный в мире ювелир Джейкоб Арабо. На ней – 27 сапфиров и 1250 бриллиантов. Стоимость изделия на мировом ювелирном рынке – 3 миллиона долларов.

Корона для победительницы / фото УНІАН

"Это долгожданное событие, которое команда "Мисс Украина" ждала 22 месяца! За этот период воплощено невероятное количество идей и сделано много работы" , – прокомментировали организаторы конкурса представление претенденток в Instagram.

В частности, в рамках конкурса обработано более 20000 анкет; впервые за всю историю конкурса проведены открытые кастинги в Одессе, Харькове, Львове и Киеве.

Участницы "Мисс Украина - 2021" / фото instagram.com/missukraine_official

Конкурс "Мисс Украина - 2021": скандал

Сообщалось, что в этом году отбор на конкурс "Мисс Украина" изменился из-за новых партнеров из Соединенных Штатов. Американцы требуют жестких условий от кандидаток – быть без имплантатов, наколотых губ, нарощенных волос и тату. Сейчас кастинги проходят в регионах.

В связи с этим организаторы жаловались, что после изменений в отборе они не могут найти 25 идеальных конкурсанток. Однако позже стало известно, что жалобы преувеличены.