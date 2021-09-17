Срыв вакцинации: СБУ ликвидировала ботоферму

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали ботоферму в Днепре, которая работала по заказу кураторов с РФ. Массовое распространение фейковой информации было направлено на дискредитацию украинской власти и срыв национальной программы вакцинации.

Как отметили в СБУ, мощность "фермы" - более 5 тыс. ботов.

По материалам следствия, координатором и администратором обнаруженной ботофермы была жительница Днепра. Российские заказчики обеспечили ее всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением, его настройки осуществляли дистанционно.

"Женщина разместила программно-аппаратный комплекс в специально арендованной для этого квартире. С его помощью администрировала более 5000 учетных записей в сети "Фейсбук", которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные.

От заказчиков она регулярно получала информационные "вбросы", которые нужно было "разгонять" через соцсети. Кроме того, женщина должна была активно создавать новые фейковые профили" , - говорится в сообщении СБУ.

Оплату за свои услуги администратор получала через запрещенные в Украине электронные платежные системы.﻿﻿

Доказательства причастности отдельных лиц к противоправной деятельности изъяты, в частности компьютерное оборудование и сотни sim-карт мобильного оператора.

Проводится досудебное расследование.