В отделениях Укрпочты появились почтоматы

АО "Укрпочта" запустила пилотный проект по развитию сети почтоматов. Первые из них уже установили в некоторых киевских отделениях, сообщает UBR.

В следующем году планируется значительное увеличение их количества, заявил генеральный директор госкомпании Игорь Смелянский.

"Так как это пока "пилот", выбрать такой вариант при отправке нельзя (мы сами предложим это клиентам), но уже со следующего года мы планируем масштабирование почтоматов разных форматов по всей стране с интеграцией в мобильном приложении, личном кабинете и т. д" , – рассказал Смелянский.

Расширять сеть планируют сначала в крупных городах с населением более 100 тыс. человек.

Смелянский также заверил, что получение посылки из почтомата займет около 10 секунд. Для этого нужно ввести код из SMS и забрать посылку. Почтоматы будут работать в режиме 24/7, а стоимость доставки останется "самой демократичной и доступной".