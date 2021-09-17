Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу рост котировок безналичного доллара продолжился, и уже к 11 утра на межбанковском валютном рынке﻿ они достигли 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже.

Выросшие цены привлекли продавцов, и они вышли на рынок с приличными объемами предложения. Котировки тут же прекратили рост и уже к обеденному перерыву вернулись ниже уровня 26,70 как на покупке, так и на продаже. Национальный банк второй день не участвует в торгах и не появляется на рынке, демонстрируя уверенность, что справятся без него.

Курс наличного доллара в первой половине дня пятницы вырос до 26,75-26,77 гривен, но желающих покупать наличного «американца» по такой цене оказалось немного, поэтому к обеду оптовые обменники были вынуждены опустить ценники до 26,73 гривен. Даже близость выходных не привела к активизации спроса на валюту.

Евро на FOREX сегодня корректируется после вчерашнего снижения и к обеду вырос до отметки 1,1886 доллара на фоне общего укрепления европейской валюты. Наличный евро сегодня торгуется в диапазоне 31,40-31,44 гривен, что примерно на 2 копейки дешевле, чем вчера.

Российский рубль продолжил снижаться после того, как вчера вырос до 72,24 рублей за доллар. К обеду пятницы он опустился до 72,70 рублей за доллар. Наличный рубль в столице опять подорожал на 1 копейку, с 3,64-3,66 до 3,65-3,67 гривны за 10 рублей.