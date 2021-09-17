Валютный рынок: итоги пятницы

Рост котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке, начавшийся в четверг, продолжился в первые часы торговой сессии пятницы. Но затем ситуация кардинально изменилась.

Утром напуганные вчерашним повышением курса доллара покупатели дружно вышли с заявками, создав ощутимый перекос в сторону спроса. Это привело к росту котировок до 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже. Затем повторилась вчерашняя история: выросший в цене доллар вышли продавать и экспортеры, и спекулянты, почуявшие отличную возможность заработать на колебаниях. Продавцов стало так много, что во второй половине торгов их число временами превышало число покупателей в 3-4 раза. Котировки буквально полетели вниз, и Национальному банку пришлось выйти с покупкой за 1,5 часа до конца активной фазы торгов, чтобы несколько смягчить падение.

Закрыли торги пятницы на 2,5 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже ниже, чем в четверг.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,65/26,73 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись более широко, чем в четверг: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка по цене 26,68 гривен прошла в 09:43. С утра покупателей было в 2 раза больше, чем продавцов; те воспользовались ситуацией и начали поднимать ценники. К 11:20 они достигли дневных максимумов. В это время на рынок начали выходить с продажей крупные компании-экспортеры, которым понадобилась гривна для проведения платежей в бюджет. Рост сначала остановился, а затем тренд в очередной раз развернулся в обратную сторону. В конце обеденного перерыва покупателей осталось мало, а к продавцам добавились спекулянты, почуявшие легкую прибыль. Котировки пошли вниз и к 14:40 упали до 26,655 гривен на покупке и 26,678 гривен на продаже.В этот момент на рынке неожиданно для всех появился Национальный банк. Он купил 5 млн долларов по 26,665 гривен и ушел. Выход регулятора уже ни на что не повлиял: день закрыли практически на минимумах.

Котировки закрытия – 26,66/26,68 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня упал в 2 раза сравнению с четвергом и составил 111,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7178 гривен.

Официальный курс доллара на 20 сентября установлен на отметке 26,7028 гривен за доллар, рост на 3,56 копейки.

Официальный курс евро на 20 сентября установлен на отметке 31,4626 гривен за евро, рост на 9,26 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась на 5 копеек. Утром его продавали по 26,74-26,75 гривен. Когда безналичный доллар на межбанке пошел вверх, наличный ненадолго подорожал до 26,75-26,76 гривен, но уже к обеду ценник начали снижать. К вечеру оптовую партию доллара можно было свободно купить по 26,69-26,70 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1733 доллара. Сегодня евро продолжил начавшееся вчера падение и к моменту написания статьи опустился до отметки 1,1729 доллара. Наличный евро в столичных обменниках в течение дня подешевел на 6 копеек: с 31,41-31,43 до 31,35-31,37 гривен.

Российский рубль возобновил снижение к американскому доллару и к вечеру опустился до 72,90 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,80-72,90 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подорожал еще на 1 копейку, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.