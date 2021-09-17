Валютный рынок: итоги пятницы
Рост котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке, начавшийся в четверг, продолжился в первые часы торговой сессии пятницы. Но затем ситуация кардинально изменилась.
Утром напуганные вчерашним повышением курса доллара покупатели дружно вышли с заявками, создав ощутимый перекос в сторону спроса. Это привело к росту котировок до 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже. Затем повторилась вчерашняя история: выросший в цене доллар вышли продавать и экспортеры, и спекулянты, почуявшие отличную возможность заработать на колебаниях. Продавцов стало так много, что во второй половине торгов их число временами превышало число покупателей в 3-4 раза. Котировки буквально полетели вниз, и Национальному банку пришлось выйти с покупкой за 1,5 часа до конца активной фазы торгов, чтобы несколько смягчить падение.
Закрыли торги пятницы на 2,5 копейки на покупке и на 2 копейки на продаже ниже, чем в четверг.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,65/26,73 (покупка/продажа).
Торги пятницы открылись более широко, чем в четверг: спред на открытии составил 8 копеек. Первая сделка по цене 26,68 гривен прошла в 09:43. С утра покупателей было в 2 раза больше, чем продавцов; те воспользовались ситуацией и начали поднимать ценники. К 11:20 они достигли дневных максимумов. В это время на рынок начали выходить с продажей крупные компании-экспортеры, которым понадобилась гривна для проведения платежей в бюджет. Рост сначала остановился, а затем тренд в очередной раз развернулся в обратную сторону. В конце обеденного перерыва покупателей осталось мало, а к продавцам добавились спекулянты, почуявшие легкую прибыль. Котировки пошли вниз и к 14:40 упали до 26,655 гривен на покупке и 26,678 гривен на продаже.В этот момент на рынке неожиданно для всех появился Национальный банк. Он купил 5 млн долларов по 26,665 гривен и ушел. Выход регулятора уже ни на что не повлиял: день закрыли практически на минимумах.
Котировки закрытия – 26,66/26,68 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня упал в 2 раза сравнению с четвергом и составил 111,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7178 гривен.
- Официальный курс доллара на 20 сентября установлен на отметке 26,7028 гривен за доллар, рост на 3,56 копейки.
- Официальный курс евро на 20 сентября установлен на отметке 31,4626 гривен за евро, рост на 9,26 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня снизилась на 5 копеек. Утром его продавали по 26,74-26,75 гривен. Когда безналичный доллар на межбанке пошел вверх, наличный ненадолго подорожал до 26,75-26,76 гривен, но уже к обеду ценник начали снижать. К вечеру оптовую партию доллара можно было свободно купить по 26,69-26,70 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1733 доллара. Сегодня евро продолжил начавшееся вчера падение и к моменту написания статьи опустился до отметки 1,1729 доллара. Наличный евро в столичных обменниках в течение дня подешевел на 6 копеек: с 31,41-31,43 до 31,35-31,37 гривен.
Российский рубль возобновил снижение к американскому доллару и к вечеру опустился до 72,90 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 72,80-72,90 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве сегодня подорожал еще на 1 копейку, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.