НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для генерирующих компаний
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила тарифы на производство теплоэнергии для разных категорий потребителей в 8 теплогенерирующих компаниях, эксплуатирующих теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) или когенерационные установки (КГУ), сообщает UBR.
В частности, повешение коснулось разных категорий потребителе таких предприятий:
- "Миськтепловодэнергия" (Каменец-Подольский, КГУ);
- ООО "Краматорсктеплоэнерго";
- КП "Киевтеплоэнерго" (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6);
- ООО "ШП "Харьковэнергоремонт" (Шостка);
- АО "Одесская ТЭЦ";
- ООО "Евро-реконструкция" (Киев, Дарницкая ТЭЦ-4);
- ООО Фирма "Технова" (Черниговская ТЭЦ);
- ЧАО "Черкасское химволокно".
В большинстве случаев тарифы на тепло для украинцев повышены не критично. А бытовым потребителям "Киевтеплоэнерго" НКРЭКУ тариф на тепло и вовсе снизила на 4% (до 900,67 грн/Гкал).
Прежде всего тарифное повышение ударит по небытовым потребителям (промпотребители, бюджетные учреждения, религиозные организации).
Ощутимо высокий уровень тарифного роста на тепло для небытовых потребителей таких тепловых предприятий:
- "Миськтепловодэнергия" – 84%;
- "Киевтеплоэнерго" – 80%;
- "Харьковэнергоремонт" – 69%;
- "Одесская ТЭЦ" – 66%.