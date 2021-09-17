НКРЭКУ повысила тарифы на тепло для генерирующих компаний

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) увеличила тарифы на производство теплоэнергии для разных категорий потребителей в 8 теплогенерирующих компаниях, эксплуатирующих теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) или когенерационные установки (КГУ), сообщает UBR.

В частности, повешение коснулось разных категорий потребителе таких предприятий:

"Миськтепловодэнергия" (Каменец-Подольский, КГУ);

ООО "Краматорсктеплоэнерго";

КП "Киевтеплоэнерго" (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6);

ООО "ШП "Харьковэнергоремонт" (Шостка);

АО "Одесская ТЭЦ";

ООО "Евро-реконструкция" (Киев, Дарницкая ТЭЦ-4);

ООО Фирма "Технова" (Черниговская ТЭЦ);

ЧАО "Черкасское химволокно".

В большинстве случаев тарифы на тепло для украинцев повышены не критично. А бытовым потребителям "Киевтеплоэнерго" НКРЭКУ тариф на тепло и вовсе снизила на 4% (до 900,67 грн/Гкал).

Прежде всего тарифное повышение ударит по небытовым потребителям (промпотребители, бюджетные учреждения, религиозные организации).

Ощутимо высокий уровень тарифного роста на тепло для небытовых потребителей таких тепловых предприятий: