Франция заявила, что отзовет своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против сделки по поставке Австралии подводных лодок.

France recalls ambassadors from US and Australia in wake of new security pact it describes as "a stab in the back" https://t.co/bWCqFiTRyB — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 17, 2021

"Франция отзывает послов из США и Австралии после нового пакта безопасности, который он описывает как "удар ножом в спину"", - сообщает ВВС.

Министерство иностранных дел заявило, что "исключительное решение" было оправдано серьезностью пакта.

Напомним, что в четверг вечером Франция обрушилась с критикой на США и Австралию из-за неожиданного разрыва контракта французской фирмы Naval Group с правительством в Канберре о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро.

Посольство Франции в Вашингтоне отменило торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США, в котором французский флот одержал победу над британским.

В свою очередь в Вашингтоне назвали Францию крайне важным партнером США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что Париж заранее проинформировали о создании нового партнерства США, Великобритании и Австралии.