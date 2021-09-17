Франция отзывает послов из США и Австралии
Франция заявила, что отзовет своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против сделки по поставке Австралии подводных лодок.
"Франция отзывает послов из США и Австралии после нового пакта безопасности, который он описывает как "удар ножом в спину"", - сообщает ВВС.
Министерство иностранных дел заявило, что "исключительное решение" было оправдано серьезностью пакта.
Напомним, что в четверг вечером Франция обрушилась с критикой на США и Австралию из-за неожиданного разрыва контракта французской фирмы Naval Group с правительством в Канберре о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро.
Посольство Франции в Вашингтоне отменило торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость США, в котором французский флот одержал победу над британским.
В свою очередь в Вашингтоне назвали Францию крайне важным партнером США, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что Париж заранее проинформировали о создании нового партнерства США, Великобритании и Австралии.