Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе снижение котировок безналичного доллара замедлилось. Национальный банк хоть и участвовал в работе межбанковского валютного рынка﻿, но делал все ювелирно, и его вмешательство не ощущалось.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 13 сентября на отметке 26,70/26,78 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Предложение валюты в начале недели превышало спрос, поэтому ценник на безналичный доллар пошел вниз. И только в четверг, когда опустились до 26,60 гривен на покупке, спрос резко вырос, и котировки немного отскочили вверх. Но сильно вырасти доллару не дали: после того, как в пятницу поднялись до 26,735 гривен на покупке и 26,78 гривен на продаже, экспортеры совместно со спекулянтами вышли на рынок с крупными продажами и вновь обвалили доллар.

Четыре дня из пяти Национальный банк выходил на рынок, аккуратно покупая свои «традиционные» 5 млн долларов, и только в четверг, когда спрос вырос, регулятор решил сделать паузу и ограничился наблюдением. Закрыли неделю на отметке 26,66/26,68 гривен – на 8 копеек на покупке и на 9 копеек на продаже ниже, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю купил 20 млн долларов, не продав при этом ни цента.

Наличный курс доллара в течение недели также снижался параллельно с безналичным. Утром 13 сентября в обменниках Киева доллар продавали по 26,78-26,80 гривен. Уже во вторник 14 сентября он подешевел до 26,70-26,71 гривен. Оставшееся время доллар несколько раз то дорожал до 26,75-26,76 гривен, то дешевел до 26,69-26,70 гривен: по такой минимальной цене его продавали вечером пятницы 17 сентября. Фактически, за неделю наличный доллар потерял в цене 8 копеек.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе продолжил начавшееся неделей ранее падение и к закрытию недели опустился до отметки 1,1725 доллара. Закрыли неделю на уровне 1,1725 – на 82 пункта ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине за неделю снизился на 15 копеек. Утром понедельника 13 сентября евро продавали по 31,50-31,52 гривен, а вечером пятницы 17 сентября – по 31,35-31,37 гривен.

Российский рубль на уходящей неделе сначала вырос по отношению к американскому доллару с 73,20 до 72,20 рублей за доллар, а к концу недели вновь упал почти до 73,00 рублей за доллар, несмотря на продолжающийся рост мировых цен на нефть и газ. Тем не менее, ему удалось удержаться ниже уровня 73 рубля, который долгое время сдерживал укрепление российской валюты. Закрыли неделю на отметке 72,93 рубля за доллар – на 23 копейки лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели подорожал на 3 копейки – с 3,62-3,64 до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

По мере приближения к годовому минимуму (26,56 гривен на покупке) спрос на безналичный доллар со стороны импортеров будет расти. Однако стабильно высокое предложение валюты от экспортеров, прежде всего агротрейдеров, вполне в состоянии его удовлетворить, поэтому опасаться можно лишь каких-либо политических форс-мажоров.

Если же ничего подобного не произойдет, гривна продолжит медленное укрепление и на следующей неделе. Национальный банк будет внимательно следить за скоростью снижения курса доллара, регулируя ее и не допуская обвала с помощью интервенций на покупку валюты. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,55-26,85 гривен, вероятность выхода за его пределы – очень низкая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро в мире имеет все шансы продолжить снижение и опуститься к 1,1700 и даже ниже. Диапазон колебаний евро смещаем вниз: 1,1620-1,1860 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,10 до 31,60 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе попытается удержаться ниже уровня 73 рубля; начало налогового периода в России, сопровождающееся увеличением объемов продаваемой валюты, ему в этом поможет. В Украине наличный рубль будут все так же продавать в пределах диапазона 3,60-3,70 гривны за 10 российских рублей.