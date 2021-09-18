В Польше на протесте медиков мужчина покончил с собой

В Варшаве протестовали медработники, а противник демонстрации - бывший военный - положил себе в рот зажженную петарду, сообщает Корреспондент.

Возле здания канцелярии премьер-министра Польши в Варшаве на протесте медработников бывший военный, недовольный демонстрацией, положил себе в рот зажженную петарду. Об этом пишет Onet.pl в субботу, 18 сентября.

Пострадавшего с искалеченным лицом доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

"Мы устанавливаем, как и при каких обстоятельствах произошло это событие. Пока у нас нет подтвержденной информации о том, что мужчина выстрелил в себя из огнестрельного оружия. Определяем, что это был за инструмент", - заявили в полиции и добавили, что расследуют инцидент .

В свою очередь издание tvp.info пишет, что мужчина, выйдя на акцию протеста, засунул ее себе в рот петарду, после чего та взорвалась. Погибший оставил прощальную записку, в которой выступил против демонстраций медработников.