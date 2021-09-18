Украина может сохранить транзит при "Северном потоке-2"

Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что при запуске проекта "Северный поток-2" Украина может сохранить объемы транзита газа, при условии совместного со странами ЕС и США противостояния монополии "Газпрома", сообщает Интерфакс-Украина.

"Цены на газ взлетели до рекордных высот, европейские хранилища не заполняются, из украинских хранилищ нерезиденты уже сейчас выводят газ… Очень вероятно, что Путин примет - или уже принял - решение полностью прекратить транзит по украинской территории… нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему. Иначе, например, Мариуполь, имеет все шансы остаться без газа. Такая перестройка - сложная технологическая операция, "высший пилотаж" в сфере транспортировки газа. Хотя наши специалисты этому уже научились и хорошо знают, что делать…", – написала советник министра в субботу .

Зеркаль уверена, что Украина обязана продолжать работу для продвижения в вопросе интеграции рынков.

"Не все потеряно, мы можем победить. Серьезность ситуации еще не означает, что в Украине нет пространства для маневра. Напротив, мы можем и должны воспользоваться ситуацией, чтобы продвинуться в вопросе интеграции рынков", – написала она .

По ее мнению необходимо осуществить ряд мер направленных на защиту украинских интересов посредством совместного с европейскими странами и США противодействию российской газовой монополии.

Нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита. И не только обеспечить необходимый объем газа для прохождения отопительного сезона в наших подземных хранилищах… Условием достаточным для обеспечения безопасности Украины является включение нашей страны в одну европейскую "группу риска" с Германией, Словакией и Польшей. "Группы риска" - это механизм, специально разработанный в Европе для предотвращения кризисных ситуаций с наличием газа. Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это "две большие разницы", – уверена Зеркаль .

"Мы должны объединить усилия со всеми международными партнерами и сфокусироваться на главном: доказать, что Россия, а в частности, "Газпром", продолжает злоупотреблять своей монополией на поставки газа в ЕС по трубопроводам… И здесь важно прекратить надеяться на то, что нас кто-то может ли спасти, а сконцентрироваться на простом задании: заставить "Северный поток - 2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС. Это европейские правила, которые позволят разрушить монополию "Газпрома" в поставках газа. Если все российские газопроводы соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию. И мы сможем сохранить транзит, загрузить нашу ГТС и при этом значительно снизить цены. Эта битва продолжается и общая победа возможна", – сказано в тексте .

Зеркаль также подчеркнула, что главное это "вера в собственные достижения, соблюдение правил правительством и менеджерами государственных предприятий и профессионализм наших дипломатов. С этой формуле у нас все получится".