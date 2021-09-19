В Украине могут урезать пособия по безработице

Размер пособия по безработице в Украине будут рассчитывать по новым правилам. В связи с этим некоторым украинцам урежут размер пособия по безработице, сообщает УНИАН.

Об этом идет речь в законопроекте № 6067 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реформирования службы занятости, социального страхования на случай безработицы, содействие продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрение новых активных программ на рынке труда".

Согласно проекту закона, размер пособия будут рассчитывать в зависимости от страхового стажа и в процентах от средней заработной платы:

до пяти лет стажа - 50% средней зарплаты;

от пяти до 15 лет - 60%;

от 15 до 25 лет - 70%;

более 25 лет - 80%.

Стоит отметить, что по состоянию на май текущего года, размер пособия рассчитывается от трудового стажа:

до двух лет - 50 %;

от двух до шести лет - 55 %;

от шести до 10 - 60 %,

от 10 лет - 70 %.

Таким образом, люди, у которых стажа 10-15 лет, получат меньше на 10%.

Кроме того, предлагается сократить период выплаты пособия:

до пяти лет стажа - 180 календарных дней;

от пяти до 15 лет стажа - 240 дней;

от 15 до 25 лет стажа - 300 дней;

более 25 лет - 360 дней.

При расчете пособия по безработице предлагается привязать размер выплаты к трудовой выслуге лет, если в течение 18 месяцев перед безработицей страховой стаж украинца составлял 12 месяцев. В то же время безработные, ку которых стаж шесть месяцев за последние 12 месяцев, получат минимальный размер пособия.

Также пособие планируют выплачивать в зависимости от периода безработицы в процентах к определенному размеру. Таким образом, в первую половина срока выплаты пособия по безработице составят 100%, а в дальнейшем лишь 50%.

Стоит отметить, что по состоянию на май 2021 года, размер выплат в зависимости от периода безработицы в процентах составляет:

первые 90 календарных дней -100 %;

последующие 90 дней - 80 %;

дальше - 70 %.

При этом размер пособия не может быть больше четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.