Квартиры на киевской "вторичке" дорожают

За год стоимость столичного жилья выросла на 15%, сообщает UBR.

В августе текущего года медианная цена на вторичном рынке недвижимости выросла по сравнению с июлем на 2,9%, и составила $1346 за кв. м. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, то стоимость увеличилась уже более существенно – на 14,5%. Об этом свидетельствуют данные исследования столичного рынка недвижимости от компании Address Group.

В частности, цены на однокомнатные квартиры прибавили 1,6% – подорожали до $1423/кв. м., двухкомнатные – на 2%, до $1327, а "трешки" – на 4,7%, до $1236.

При этом средняя стоимость "квадрата" по Киеву составляла $1346. Дороже всего недвижимости оценивали, как обычно, в Печерском районе – $2319. Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – $1017 за кв. м.

Одновременно наибольшей популярностью в августе пользовались "однушки" – на них пришлось 47% запросов. На втором месте оказались двухкомнатные квартиры, заинтересованность в которых выражали 40% покупателей. И только 12% соискателей указывали на трехкомнатные квартиры.

Кроме того, в прошлом месяце свыше трети (35%) запросов касалась продажи квартир в ценовом диапазоне $50 000-70 000. Почти столько же (32%) граждан готовы купить жилье стоимостью до $30 000. Квартиры с ценой $30 000-50 000 в августе искали 29% покупателей, и только 4% могли заплатить за жилье от $70 000.

Напомним, украинцы стали чаще искать квартиры в новых домах. С начала года количество запросов выросло в три раза. Большинство украинцев интересуются покупкой именно однокомнатной квартиры.