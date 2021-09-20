Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Рост котировок безналичного доллара в прошлую пятницу привел к тому, что желающих продать валюту на межбанковском валютном рынке﻿ стало значительно больше. Предложение превысило спрос в разы, и ценники вновь пришлось снижать.

Необходимость уплаты налогов в бюджет и опасение дальнейшего снижения курса доллара будет способствовать увеличению продаж в понедельник. Национальный банк будет крайне внимательно наблюдать за процессом, особенно если котировки опять опустятся к годовым минимумам, и в случае излишне быстрого укрепления гривны выйдет с интервенцией на покупку валюты.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,63/26,70 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу снизилась на 5 копеек. На выходных доллар в столице продавали по 26,72-26,74 гривен. Сегодня утром продажа стартует на уровне 26,73-26,74 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Ожидаются колебания ценника на продажу наличного «американца» в пределах 26,70-26,75 гривен.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу продолжил падение и к концу дня опустился до отметки 1,1725 доллара. Утром понедельника снижение продолжилось: к моменту написания статьи евро достиг отметки 1,1708 доллара. Наличный евро на выходных продавали по 31,33-31,35 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 31,30-31,33 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть все основания ожидать, что к вечеру наличный евро еще подешевеет.

Российский рубль в прошлую пятницу опустился с 72,40 почти до 73 рублей за доллар. Утром понедельника рубль торгуется в диапазоне 72,83-72,98 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в прошлую пятницу подорожал на 1 копейку, до 3,65-3,67 гривен за 10 рублей. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском наличном рынке: если гривна продолжит укрепляться, наличный рубль опять подешевеет.