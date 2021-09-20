Месси не пожал руку тренеру после замены

Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси с большой долей вероятности обиделся на главного тренера парижан Маурисио Почеттино после того, как был заменен во втором тайме матча шестого тура против "Лиона". Команда аргентинца вырвала победу со счетом 2:1, сообщает Обозреватель.

Бывший футболист "Барселоны" впервые вышел в стартовом составе на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" и имел несколько неплохих возможностей для гола в первом тайме. Во второй половине было видно, что Месси немного подустал, поэтому наставник ПСЖ решил выпустить более свежего игрока на 75-й минуте встречи.

Аргентинец выглядел недовольным, увидев свой 30-й номер на табло четвертого арбитра, и проигнорировал рукопожатие Почеттино, стоявшего на бровке.

После матча тренер парижан объяснил свое решение заменить Лионеля.

"Я решил заменить Месси, чтобы обезопасить его от возможных травм. Впереди нас ждут важные поединки, поэтому мы хотим защитить его. Есть решения, которые мы принимаем на благо команды. Все знают, что у нас много хороших игроков, поэтому нам непросто выбирать между ними. После матча Месси сказал, что нормально относится к своей замене" , – заявил Почеттино.

ПСЖ лидирует в Лиге 1 после 6 туров, еще не теряв очки в нынешнем сезоне (18). "Лион" не лучшим образом начал сезон и идет на девятом месте с восемью баллами.