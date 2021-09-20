Цена биткоина резко упала

Стоимость биткоина рухнула более чем на пять процентов. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap, сообщает Лента.ру.

К моменту подготовки новости цена опускалась до отметки в 45623 доллара за монету, на минимуме за последние сутки она снизилась до 45394 доллара.

При этом, по итогам прошлой недели, самой популярной криптовалюте удалось вырасти на семь процентов и закрепиться на отметке в 48 тысяч долларов.

Генеральный директор инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд в середине сентября предположила, что за пять лет биткоин вырастет в десять раз, превысив отметку в 500 тысяч долларов. В апреле биткоин стоил почти 65 тысяч долларов, однако в следующие месяцы дешевел — в июне цена опускалась ниже отметки в 30 тысяч долларов. Высокая волатильность криптовалюты считается одним из главных связанных с ней рисков, что отмечают руководители регуляторов по всему миру.