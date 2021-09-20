В Украину идут заморозки
Украинцев предупредили о заморозках ночью 22 сентября в западных областях. 23 сентября ожидаются заморозки по всей территории Украины, кроме юга, востока и Закарпатья.
Об этом говорится на странице Укргидрометцентра в Facebook.
"Ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3 ° I уровень опасности", - говорится в сообщении.
Также метеоролог Наталья Диденко отметила, что 22 сентября в Карпатах возможен снег.
"В среду, 22 сентября, дождей снова станет больше, а в Карпатах даже, из-за низкой температуры воздуха, возможен снег", - написала она.