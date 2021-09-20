В Украину идут заморозки

Украинцев предупредили о заморозках ночью 22 сентября в западных областях. 23 сентября ожидаются заморозки по всей территории Украины, кроме юга, востока и Закарпатья.

Об этом говорится на странице Укргидрометцентра в Facebook.

"Ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3 ° I уровень опасности" , - говорится в сообщении.

Также метеоролог Наталья Диденко отметила, что 22 сентября в Карпатах возможен снег.