Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник спрос на безналичный доллар на межбанковском валютном рынке﻿ вновь привел к росту котировок. Как и в прошлую пятницу, они поднялись до 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже.

Выросшие цены привлекли экспортеров агропродукции, которые с утра не торопились выставлять заявки. Как только они вышли на рынок, расклад сил тут же изменился: спрос и предложение уравновесили друг друга, и рост котировок прекратился. Национальный банк в первой половине торговой сессии на рынке не появлялся, надеясь, что его вмешательство сегодня не понадобится.

Курс наличного доллара в первой половине дня понедельника отреагировал на незначительное повышение котировок безналичного доллара и поднялся до 26,74-26,76 гривен: по такой цене наличного «американца» продавали крупные оптовые обменные пункты.

Евро на FOREX продолжает начавшееся на прошлой неделе снижение. Сегодня он опустился до отметки 1,1699 доллара на фоне роста американского доллара против остальных ведущих мировых валют, т.к. банкротство крупнейшего китайского застройщика – компании China Evergrande – вынуждает инвесторов по всему миру распродавать активы и сокращать вложения в акции, выходя в доллар. Наличный евро сегодня торгуется в диапазоне 31,30-31,33 гривен, что примерно на 10 копеек дешевле, чем в прошлую пятницу.

Российский рубль к обеду понедельника опустился до отметки 73,50 рублей за доллар после того, как доллар в мире вырос, а цены на нефть вновь устремились вниз. Наличный рубль в столице продают по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей, но уже появились предложения и по 3,63 гривны за 10 рублей.