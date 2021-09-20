В Польше автобус с детьми слетел в кювет: есть пострадавшие

На севере Польши, недалеко от города Быдгощ автобус, перевозивший 31 ребенка дошкольного возраста и воспитателей, слетел в кювет. В результате ДТП пострадали четверо взрослых, сообщает РБК-Украина.

По информации местных СМИ, автобус сначала съехал с дороги на обочину, а затем слетел в кювет.﻿

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Среди пострадавших в результате аварии четверо взрослых-воспитателей.

Они получили травмы различной степени тяжести, их состояние оценивается как удовлетворительное.﻿

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Отмечено, что один из травмированных был доставлен в больницу вертолетом с подозрением на перелом бедренной кости.

Спасатели сообщают, что ни один из детей не получил опасных для жизни травм, но все они в профилактических целях госпитализированы в больницу. Там их осмотрят.﻿

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Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются причины аварии.

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Автор: Мария Кучерявец