В Китае обнаружили пернатого динозавра с необычным хвостом

Ученые описали останки пернатого динозавра возрастом 120 млн лет, размером примерно с сойку, с чрезвычайно длинным и экстравагантным хвостом, сообщает Новое время.

Окаменелость была найдена на северо-востоке Китая и названа Юаньчуавис (Yuanchuavis kompsosoura) в честь птицы из китайской мифологии, похожей на феникса.

Фото: Wang et al., Current Biology, 2021

Впервые была обнаружена окаменелость мезозойской эры с таким сложным набором рулевых перьев. Два длинных пера Юаньчуависа имели темный оттенок и достигали длины 30 сантиметров, в то время как длина тела не превышала примерно 20 сантиметров.

Вместе с веером из более коротких перьев они создают хвост, который, по словам авторов, "очень похож" на хвосты у современных кетцалей, которые используют их для привлечения партнеров. Открытие предполагает, что даже самые ранние птицы использовали свои перья для чего-то подобного.

Но такой большой и яркий хвост, как у Юаньчуависа, значительно усложнил бы полет и уклонение от хищников. Ясно, что риск, связанный с таким украшением, того стоил.

"Ученые называют такую ​​черту, как большой причудливый хвост, "честным сигналом", потому что это вредно, то есть, если животное способно выжить с этим недостатком, это признак того, что он действительно подходит для размножения", — объясняет палеонтолог Джингмай О’Коннор из Чикагского полевого музея.

"Самка птицы посмотрит на самца с глупыми и неудобными перьями на хвосте и подумает: Черт возьми, если он способен выжить даже с таким нелепым хвостом, у него должны быть действительно хорошие гены", — добавил ученый.

Кроме того, в густых лесах, где, как считается, обитал Юаньчуавис, было много возможностей спрятаться, а полет происходил зачастую на небольшие расстояния, фактически с ветки на ветку.

Авторы работы говорят, что открытие животного с шипами (или лентами) в плечах проливает новый свет на то, как птицы, такие как павлины, получили свою способность распускать хвост.

Новый вид, Ubirajara jubatus, был размером с курицу, с гривой на спине и жесткими шипами или лентами, которые торчали из плеч и назад, — черты, никогда ранее не встречавшиеся в летописи окаменелостей. Считается, что его яркие черты использовались, чтобы ослепить красотой представителей своего вида или запугать врага.

Профессор Мартил из Портсмутского университета сказал:

"Что особенно необычно в этом звере, так это наличие двух очень длинных, вероятно, жестких лент с обеих сторон его плеч, которые, вероятно, использовались для демонстрации, для привлечения партнера, соперничества между самцами или для отпугивания врага. Мы не можем доказать, что это самец, но, учитывая несоответствие между самцами и самками птиц, похоже, что образец был самцом, причем молодым, что удивительно".