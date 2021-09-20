Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник торги на межбанковском﻿ валютном рынке можно было четко разделить на два этапа: рост в первой половине дня и снижение во второй. Национальный банк сегодня «отсиделся в окопе».

Начало работы межбанковского валютного рынка в понедельник ознаменовалось четырехкратным превышением спроса над предложением. Часть продавцов решила выждать и сняла свои заявки, чем спровоцировала курсовой скачок вверх. После того, как котировки безналичного доллара выросли до 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже, продавцы все же появились: последний день уплаты некоторых налогов вынудил их расстаться с валютными запасами. Котировки плавно пошли вниз, и после обеда ситуация кардинально изменилась: теперь на двух продавцов приходилось по одному покупателю. Котировки опустились до минимумов, достигнутых в прошлую пятницу – 26,66 гривен на покупке и 26,68 гривен на продаже.

Закрыли торги понедельника на 1,8 копейки на покупке и 1 копейку на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,65/26,72 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись на том же уровне, что и в прошлую пятницу, но немного уже: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,69 гривен прошла в 09:50. А уже в 10:30 котировки достигли максимальных за день: 26,735/26,75 (покупка/продажа). Только на этих цифрах продавцы начали активно выставлять заявки, и рост прекратился. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки шли в диапазоне 26,71-26,73 гривен. После обеда продавцов стало еще больше, и постепенно торговля переместилась ниже уровня 26,70 гривен. После 15:30, когда в торговой системе Bloomberg начали заключаться сделки по схеме ТОМ, опустились до дневных минимумов.

Котировки закрытия – 26,678/26,69 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 29,5 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 141 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7116 гривен.

Официальный курс доллара на 21 сентября установлен на отметке 26,7072 гривен за доллар, рост на 0,44 копейки.

Официальный курс евро на 21 сентября установлен на отметке 31,2701 гривен за евро, снижение на 19,25 копеек.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня колебалась в пределах 26,73-26,76 гривен. К вечеру, отреагировав на снижение на межбанке, наличный доллар тоже подешевел.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1727 доллара. Сегодня евро продолжил начавшееся на прошлой неделе падение и к обеденному перерыву опустился до отметки 1,1699 доллара. Затем оглашение новой даты возможного дефолта в США (25-26 октября) вызвало резкое падение доллара против других валют, и евро подскочил к отметке 1,1736 доллара. Наличный евро в течение дня подешевел с 31,33-31,35 до 31,30 гривен.

Российский рубль сегодня упал с 72,80 до 73,60 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 73,55-73,60 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве в течение дня подешевел на 2 копейки: с 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.