Валютный рынок понедельника: итоги дня
В понедельник торги на межбанковском валютном рынке можно было четко разделить на два этапа: рост в первой половине дня и снижение во второй. Национальный банк сегодня «отсиделся в окопе».
Начало работы межбанковского валютного рынка в понедельник ознаменовалось четырехкратным превышением спроса над предложением. Часть продавцов решила выждать и сняла свои заявки, чем спровоцировала курсовой скачок вверх. После того, как котировки безналичного доллара выросли до 26,735 гривен на покупке и 26,75 гривен на продаже, продавцы все же появились: последний день уплаты некоторых налогов вынудил их расстаться с валютными запасами. Котировки плавно пошли вниз, и после обеда ситуация кардинально изменилась: теперь на двух продавцов приходилось по одному покупателю. Котировки опустились до минимумов, достигнутых в прошлую пятницу – 26,66 гривен на покупке и 26,68 гривен на продаже.
Закрыли торги понедельника на 1,8 копейки на покупке и 1 копейку на продаже выше, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 26,65/26,72 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись на том же уровне, что и в прошлую пятницу, но немного уже: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,69 гривен прошла в 09:50. А уже в 10:30 котировки достигли максимальных за день: 26,735/26,75 (покупка/продажа). Только на этих цифрах продавцы начали активно выставлять заявки, и рост прекратился. Вплоть до конца обеденного перерыва сделки шли в диапазоне 26,71-26,73 гривен. После обеда продавцов стало еще больше, и постепенно торговля переместилась ниже уровня 26,70 гривен. После 15:30, когда в торговой системе Bloomberg начали заключаться сделки по схеме ТОМ, опустились до дневных минимумов.
Котировки закрытия – 26,678/26,69 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 29,5 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 141 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7116 гривен.
- Официальный курс доллара на 21 сентября установлен на отметке 26,7072 гривен за доллар, рост на 0,44 копейки.
- Официальный курс евро на 21 сентября установлен на отметке 31,2701 гривен за евро, снижение на 19,25 копеек.
- Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева сегодня колебалась в пределах 26,73-26,76 гривен. К вечеру, отреагировав на снижение на межбанке, наличный доллар тоже подешевел.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1727 доллара. Сегодня евро продолжил начавшееся на прошлой неделе падение и к обеденному перерыву опустился до отметки 1,1699 доллара. Затем оглашение новой даты возможного дефолта в США (25-26 октября) вызвало резкое падение доллара против других валют, и евро подскочил к отметке 1,1736 доллара. Наличный евро в течение дня подешевел с 31,33-31,35 до 31,30 гривен.
Российский рубль сегодня упал с 72,80 до 73,60 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 доллар к рублю торгуется в узком диапазоне 73,55-73,60 рубля за доллар. Наличный рубль в Киеве в течение дня подешевел на 2 копейки: с 3,65-3,67 до 3,63-3,65 гривен за 10 рублей.