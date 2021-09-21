Население переводят на новые газовые тарифы

Украинцев начали переводить на новый тариф на газ, который на 50% дороже. При этом потребителям об этом не сообщают. А тем, кто за 60 дней не поменяет поставщика, просто отключат голубое топливо, сообщает Обозреватель.

О том, как работает поставщик "последней надежды" и для кого расходы на отопление могут взлететь на тысячи гривен в месяц, читайте далее в материале.

Кого переводят на услуги поставщика "последней надежды"?

На услуги ППН автоматически перейдет любой украинец, поставщик которого отказался выполнять свои обязательства (не имеет возможности поставлять газ по указанному тарифу или же решил, что ему это невыгодно).

Согласно данным Украинской энергетической биржи, рыночная цена в октябре составит 24,9 грн за куб (условия предоплаты), и 29,1 грн за куб по условиям послеоплаты. При этом большинство поставщиков голубого топлива обязались продавать украинцам куб по цене в 8 грн. Кроме того, традиционно украинцы еще и задерживают платежи.

В этой ситуации выжить могут только те компании, которые подписали с "Нафтогазом" контракт и будут покупать у компании голубое топливо не по рыночной цене, а за 7,96 грн. Так, к примеру, сделала Региональная газовая компания Дмитрия Фирташа. Каждый куб они продают по цене на 3 копейки дороже, чем купили, на этом и зарабатывают.

Сколько стоит газ в Украине. Источник: УЭБ

А вот у мелких и средних компаний могут возникнуть большие проблемы, что уже происходит. К примеру, отказался работать поставщик, услугами которого пользовался глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко. В результате эксперта в сфере ЖКУ перевели на услуги ППН, но об этом не сообщили.

"Даже на сайте моего поставщика нет этой информации. Хорошо, что мне позвонили и начали требовать погасить долг, так бы я мог и не узнать о том, что уже являюсь клиентом ППН" , – рассказал он.

Сколько придется платить и кому отключат газ?

Зимой на отопление дома в среднем может уходить до 500 кубов газа, говорит Попенко. В среднем обычные поставщики продают каждый куб за 8 грн, а вот "последний" поставщик – за 12 грн. И учитывая, что никто не сообщает о переходе к новой компании, вполне может оказаться, что огромному числу семей после "банкротства" поставщика вместо привычных 4 тыс. грн придется отдать за газ уже 6 тыс. грн.

То есть, без какой-либо причины придется заплатить на 2 тыс. грн больше. Но и это не все. Как поясняют в "Нафтогазе" (компании поручили стать ППН), услуги предоставляются только в течение 60 дней, а затем газ должны отключить.

За эти 60 дней клиент должен найти другого работающего поставщика и заключить с ним договор, а параллельно погасить задолженность перед ППН. Но вот в случае, когда клиент не знает, что он стал клиентом "последней" компании, эти 60 дней можно легко пропустить.

Газовики могут прийти домой и отключить газ. Важно здесь отметить, что отключить голубое топливо в отдельной квартире крайне сложно, а вот в частном доме все куда проще. Голубое топливо, добавляет Попенко, отключали даже в период карантина, когда было запрещено как-либо ограничивать предоставление коммунальных услуг.

"Ко мне обращались из Черниговской области, из Ирпеня. Приходили газовики и говорили: у вас, например, утечка газа, мы должны отключить вас. А когда человек через время обращался с просьбой восстановить газоснабжение, требовали сначала оплатить долг" , – рассказывает глава Общественного совета КГГА по вопросам ЖКУ.

Правила нужно менять, а украинцы должны быть бдительнее

Сейчас обязанность уведомлять о том, что поставщик больше не предоставляет услуги, должен сам поставщик. Но компания, которая перестала получать деньги от клиентов и больше не работает в этой сфере, не заинтересована тратить деньги и время на информирование украинцев.

ППН в лице "Нафтогаза" имеет все ресурсы для того, чтобы проинформировать всех своих клиентов. С другой же стороны, и сами украинцы должны более внимательнее относится к тому, кто им предоставляет коммунальные услуги и вовремя ли они получают платежки.

Если платежки не поступают, то как минимум можно позвонить своему поставщику и узнать, что произошло. Также можно заранее изучить информацию о компании, которая продает вам газ: как минимум узнать, подписали ли они контракт для покупки голубого топлива по цене в 7,96 грн.