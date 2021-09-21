Товары онлайн: будут ли проверять покупателей
Украинцы обязаны при переводе средств на сумму от 5 тыс. грн проходить идентификацию (подтверждать свою личность), однако это правило не коснется переводов для оплаты товаров и услуг в сети, сообщает Обозреватель.
Как отмечают в Нацбанке: это одно из исключений, которое предусмотрено законом.
"Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, которое предусмотрено в законе", – поясняют в Нацбанке.
Когда должны проверять украинцев:
- при переводе от 5 тыс. грн – нужно подтверждать свою личность (например, показывать паспорт в кассе или верифицироваться через свою банковскую карту в терминале);
- при переводе от 300 тыс. грн;
- при операции с виртуальными активами на сумму от 30 тыс. грн.
Каждый банк имеет собственный финансовый мониторинг, задача которого найти все сомнительные операции. Это может быть:
- слишком большие суммы перевода (если обычно карту пополняли на 10 тыс. грн, а в один момент пополнили на 100 тысяч);
- операции с участие публичных лиц;
- слишком частые операции с наличными.
В таком случае банк имеет право временно заблокировать счет, перевод, и потребовать от своего клиента подтвердить, что с полученных денег были уплачены налоги, а сама операция была законной.