Товары онлайн: будут ли проверять покупателей

Украинцы обязаны при переводе средств на сумму от 5 тыс. грн проходить идентификацию (подтверждать свою личность), однако это правило не коснется переводов для оплаты товаров и услуг в сети, сообщает Обозреватель.

Как отмечают в Нацбанке: это одно из исключений, которое предусмотрено законом.

"Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, которое предусмотрено в законе" , – поясняют в Нацбанке.

Когда должны проверять украинцев:

при переводе от 5 тыс. грн – нужно подтверждать свою личность (например, показывать паспорт в кассе или верифицироваться через свою банковскую карту в терминале);

при переводе от 300 тыс. грн;

при операции с виртуальными активами на сумму от 30 тыс. грн.

Каждый банк имеет собственный финансовый мониторинг, задача которого найти все сомнительные операции. Это может быть:

слишком большие суммы перевода (если обычно карту пополняли на 10 тыс. грн, а в один момент пополнили на 100 тысяч);

операции с участие публичных лиц;

слишком частые операции с наличными.

В таком случае банк имеет право временно заблокировать счет, перевод, и потребовать от своего клиента подтвердить, что с полученных денег были уплачены налоги, а сама операция была законной.