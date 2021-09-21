Цены на гречку к концу года могут взлететь на 30%

К концу этого года гречка в Украине, которая и так стоит в среднем по 50 грн/кг, может подорожать на 20-30%, до 60-65 грн/кг, сообщает UBR.

Такой прогноз дал исполнительный директор Международной Ассоциации гречки Сергей Громовой. По его словам, главная угроза сейчас – перекрытие импорта продукции из РФ, что спровоцирует дефицит этой культуры у нас.

"В России пока идет жатва, но – по предыдущим данным – большого урожая у них не ожидается. Картина будет ясна через месяц. Крупных объемов на экспорт у них просто не будет. Большая вероятность, что они снова запретят вывоз гречки из страны. И тогда уже мы почувствуем существенный дефицит" , – отметил Громовой.

Эксперт утверждает, что Украина выращивает только половину от необходимого объема этой крупы –всего 100 тыс. тонн из требуемых 200 тыс. тонн. Физиологическая ежегодная норма гречки для человека составляет порядка 7 кг. Умножив эту норму на часть населения в 30 млн человек, мы и получим те самые 200 тыс. тонн, подсчитал Громовой. Но, к сожалению, украинцы этой нормы давно не потребляют.

"Сегодня мы потребляем чуть более 3 кг на душу населения. Умножив этот показатель на те же 30 млн, мы получим общий объем фактического потребления в 100 тыс. тонн. Сейчас гречка в среднем по Украине стоит 50 грн/кг. Но если будет дорожать и далее, тех самых 100 тыс. тонн точно будет хватать для покрытия спроса" , – добавил он.

К слову, больше всех этой крупы едят литовцы – почти 8 кг на человека в год. За ними следуют россияне – 4,5 кг. Поляки и казахи тоже уже едят ее больше нас.

Вместе с тем некоторые эксперты с Сергеем Громовым категорически не согласны и дефицита не ждут. О том же еще в середине мая заверили и в профильном министерстве.

Напомним, что в апреле этого года правительство РФ запретило вывозить из страны гречиху, крупу из гречихи грубого помола и очищенное гречневое зерно до 31 августа 2021 года.

Запрет ввели из-того, что в России на тот момент не было необходимых запасов культуры на экспорт, поэтому до сбора нового урожая этой осенью ее оставили для внутреннего рынка. Однако уже в середине августа Минсельхоз РФ допустил, что по итогам уборочной кампании осенью этого года запрет на экспорт гречки возобновят.

Фермеры не рискнут

Директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин выразил твердую уверенность, что ни дефицита, ни подорожания гречки ждать не стоит. По его мнению, гречка и так уже крайне дорогая и пребывает на границе покупательской способности большинства граждан. Ее элементарно прекратят покупать.

"В этом году посадили чуть более 90 тыс. га гречки. Это будет 105-106 тыс. тонн. Годовой объем потребления в Украине составляет 100 тыс. тонн. У нас переходных остатков тысяч 20-25 имеется. Правда, пока никто не знает, что там будет по себестоимости посева" , – подчеркнул Пендзин.

Для сравнения, годовой объем потребления продовольственной пшеницы в год – 5,5 млн тонн. А всего украинцы съедают в год 20 млн тонн разного типа зерновых. 100 тыс. тонн гречки, как отметил эксперт, – капля в море. Если аграрии решат поднять стоимость гречки, потребитель переориентируется на другие крупы.

"Импортировать гречку из Беларуси или РФ вряд ли выйдет. Но если учесть, что дефицита не будет, то я и не вижу причин для удорожания. В прошлом году мы завезли небольшие объемы. И то – завезли, так как цены подскочили. Вся эта продукция "висит" в переходящих остатках. И в запрет импорта из РФ я не верю" , – говорит он.

Пендзин обратил внимание, что на сегодняшний день у нас по России нет запрета импорта ни по одной продуктовой позиции. Со стороны РФ тоже запрета, вопреки ожиданиям Громового, не будет, считает Пендзин. Вместе с этим, добавляет он, Беларусь хоть и приостановила летом поставки гречки в Украину, но это не значит, что товар нельзя будет поставлять через Россию, если будет такая потребность.

Почему гречка такая дорогая

Зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в разговоре с UBR.ua акцентирует, что у гречки "своя специфика". Цены на нее определяются не мировыми тенденциями, а тем, сколько мы сами произвели. Мы когда-то привыкли, что она дешевая, подмечает эксперт, но фермерам по таким расценкам выращивать эту культуру невыгодно.

"Аграрию надо получать от реализации гречки столько, сколько и с других культур. Поскольку гречка была дешевой, происходило и сокращение площадей под нее. Сегодня гречка постепенно выходит на тот уровень, когда она будет приносить фермерам столько дохода, сколько кукуруза, пшеница, рожь или подсолнух" , – пояснил он.

На стоимость крупы также влияют погодные условия, спрос и уровень импорта. Согласно данным Минагрополитики, закупочные цены на гречку в годовом измерении (с 3 сентября 2020-го по 3 сентября 2021 года) выросли на 18% – до 20,16 тыс. грн/т без НДС. А средняя цена гречневой крупы от производителей – на 14% (до 35,63 грн/кг с НДС).